Гендиректор «Крыльев» Андреев оценил вклад Азарова в развитие клуба

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев отреагировал на новость о том, что Дмитрий Азаров сделал заявление об уходе с поста губернатора Самарской области.

«Благодарю Дмитрия Игоревича Азарова за поддержу «Крыльев Советов», он внёс большой вклад в развитие клуба. Надеюсь, что новый губернатор Самарской области будет также уделять много времени развитию «Крыльев Советов», — приводит слова Андреева ТАСС.

Самарские «Крылья Советов» за 30 туров чемпионата России по футболу в прошлом сезоне записали на свой счёт 41 очко. Подопечные Игоря Осинькина заняли девятое место в турнирной таблице.

Ранее пресс-служба «Крылья Советов» выразила благодарность экс-губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову за многолетнюю и всестороннюю поддержку клуба.