«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: стартовые составы команд на матч Кубка Короля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 мая, состоится финальный матч Кубка Короля, в котором встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Аль-Хиляль»: Боно, Абдулхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Лоди, Невеш, Аль-Фаридж, де Оливейра, Салем, Малком, Митрович.

«Аль-Наср»: Оспина, Аль-Ганнам, Аль-Амри, Ладжами, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Отавио, Салем, Мане, Роналду.

Полная трансляция матча Кубка короля Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko

Напомним, на стадии полуфинала Кубка Короля «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Иттихад». В свою очередь, «Аль-Наср» со счётом 3:1 победил «Аль-Халидж».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии команды встречались дважды. В первом круге «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Во втором круге «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью со счётом 1:1.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: