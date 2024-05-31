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Думфрис оштрафован на € 4 тыс. за плакат с изображением Тео Эрнандеса в виде пса

Думфрис оштрафован на € 4 тыс. за плакат с изображением Тео Эрнандеса в виде пса
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Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что крайний нападающий «Интера» Дензел Думфрис оштрафован на € 4 тыс. за то, что во время празднования чемпионства «нерадзурри» он проехался на открытом автобусе с плакатом, на котором был изображён футболист «Милана» Тео Эрнандес в виде собаки на поводке.

Кроме того, «Интер» также был оштрафован на сумму в € 4 тыс.

Напомним, ранее за подобные инциденты денежное наказание получали игроки «Милана» Тео Эрнандес, Мик Меньян, Раде Крунич и Сандро Тонали. Футболисты были оштрафованы в 2022 году после того, как продемонстрировали оскорбительный баннер в адрес «Интера» во время празднования своего титула.

Игрок «Интера» Думфрис показал плакат c Тео Эрнандесом в стиле GTA:

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