Денис Глушаков рассказал, продолжит ли он карьеру после ухода из «Урарту»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков ответил на вопрос о дальнейших планах.

«Пока тренируюсь, набираю форму, бегаю сам и вместе с ребятами. В «Урарту» доиграл сезон и уехал. У нас была договорённость до конца чемпионата. В принципе, нормально оцениваю свой период там. Получил игровую практику, выступал на разных позициях. Что-то новое для себя увидел в чемпионате. Само собой, продолжаю карьеру», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

Напомним, последний клуб Глушакова – «Урарту». 37-летний полузащитник присоединился к команде из Армении в феврале. Он принял участие в 12 матчах клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.