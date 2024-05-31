Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов — лучший вратарь нынешнего сезона РПЛ по предотвращённым голам

Матвей Сафонов — лучший вратарь нынешнего сезона РПЛ по предотвращённым голам
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стал лучшим голкипером прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги по предотвращённым голам. Об этом информирует Opta Sports.

Этот показатель учитывает разницу между пропущенными голами и ожидаемыми голами в створ.

Согласно данным источника, показатель Сафонова составляет 5.8. На второй строчке расположился вратарь «Балтики» Евгений Латышонок — 3.3. Замыкает тройку лидеров голкипер «Спартака» Александр Максименко — 1.2. На четвёртом месте находится вратарь «Урала» Алексей Мамин (1.0), на пятом — голкипер «Пари Нижний Новгород» Иван Кукушкин (0.8).

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Агкацев: Сафонов способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android