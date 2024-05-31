Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» может подписать лидера «Баварии»

Мадридский «Реал» может подписать лидера «Баварии»
Комментарии

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, в услугах Киммиха заинтересован мадридский «Реал». Испанский клуб рассматривает Йозуа в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Киммих находится в сфере интересов «Барселоны».

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.

Материалы по теме
СМИ назвали подробности переговоров «Барселоны» и Киммиха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android