Мадридский «Реал» может подписать лидера «Баварии»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, в услугах Киммиха заинтересован мадридский «Реал». Испанский клуб рассматривает Йозуа в качестве замены Тони Кроосу, который недавно объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что Киммих находится в сфере интересов «Барселоны».

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.