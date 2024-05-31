Холанд не реализовал больше всех явных моментов в топ-5 лиг в нынешнем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд упустил больше всех явных моментов в пятёрке сильнейших чемпионатов Европы в нынешнем сезоне. Об этом информирует Opta Sports.

Согласно данным источника, норвежский футболист не реализовал 34 явных голевых момента. На второй строчке расположился форвард «Баварии» Гарри Кейн, упустивший 27 подобных шансов. Замыкает тройку нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который также не реализовал 27 явных голевых моментов.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Эрлинг Холланд и Стефен Карри виртуально обменялись майками: