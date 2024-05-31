Николич возглавит ЦСКА, если клуб уволит Федотова

Московский ЦСКА предложил контракт бывшему главному тренеру столичного «Локомотива» Марко Николичу. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — добавил источник «Чемпионата».

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

Ранее стало известно, когда московский ЦСКА примет решение по будущему главного тренера команды Владимира Федотова.