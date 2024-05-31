Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николич возглавит ЦСКА, если клуб уволит Федотова

Николич возглавит ЦСКА, если клуб уволит Федотова
Комментарии

Московский ЦСКА предложил контракт бывшему главному тренеру столичного «Локомотива» Марко Николичу. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Московский клуб сделал Николичу конкретное предложение. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по Владимиру Федотову», — добавил источник «Чемпионата».

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

Ранее стало известно, когда московский ЦСКА примет решение по будущему главного тренера команды Владимира Федотова.

Материалы по теме
Стало известно, когда ЦСКА примет решение по будущему Федотова в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android