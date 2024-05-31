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«Наполи» достиг полной договорённости с Конте, контракт рассчитан до 2027 года — Романо

«Наполи» достиг полной договорённости с итальянским тренером Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Конте и «Наполи» достигли договорённости по каждому пункту, включая дополнительные выплаты, права на изображения, сотрудников. Подчёркивается, что 54-летний специалист подпишет контракт, рассчитанный до 2027 года. Все необходимые документы уже утверждены.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

После 38 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 53 очка и занял 10-е место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.

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