Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» достиг полной договорённости с Конте, контракт рассчитан до 2027 года — Романо

«Наполи» достиг полной договорённости с Конте, контракт рассчитан до 2027 года — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» достиг полной договорённости с итальянским тренером Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Конте и «Наполи» достигли договорённости по каждому пункту, включая дополнительные выплаты, права на изображения, сотрудников. Подчёркивается, что 54-летний специалист подпишет контракт, рассчитанный до 2027 года. Все необходимые документы уже утверждены.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

После 38 матчей нынешнего сезона итальянской Серии А «Наполи» набрал 53 очка и занял 10-е место.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Стала известна сумма, которую «Наполи» готов выделить Конте на трансферы летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android