Агент Мендеса: не можем сказать, останется ли Виктор в ЦСКА на следующий сезон

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о будущем чилийского футболиста.

«Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет. Несколько европейских клубов активно следят за Мендесом», — приводит слова агента Metaratings.

24-летний хавбек выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб.

Напомним, соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.