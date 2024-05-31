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Агент Мендеса: не можем сказать, останется ли Виктор в ЦСКА на следующий сезон

Агент Мендеса: не можем сказать, останется ли Виктор в ЦСКА на следующий сезон
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Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о будущем чилийского футболиста.

«Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет. Несколько европейских клубов активно следят за Мендесом», — приводит слова агента Metaratings.

24-летний хавбек выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб.

Напомним, соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

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