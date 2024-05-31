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Компани в «Баварии» может заработать больше, чем Флик и Нагельсман — Плеттенберг

Компани в «Баварии» может заработать больше, чем Флик и Нагельсман — Плеттенберг
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Заработная плата нового главного тренера «Баварии» Венсана Компани составит € 7-9 млн в год с учётом потенциальных надбавок. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бельгийский специалист может заработать больше, чем бывшие тренеры мюнхенского клуба Юлиан Нагельсман и Ханс-Дитер Флик, чей оклад составлял € 6 млн в год плюс надбавки. Подчёркивается, что заработная плата нынешнего тренера «Баварии» Томаса Тухеля составляет примерно € 9 млн в год плюс дополнительные выплаты.

Напомним, до назначения на должность главного тренера мюнхенского клуба бельгийский специалист возглавлял английский «Бёрнли», который по итогам нынешнего сезона вылетел в Чемпиошип.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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