«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Митрович открыл счёт в матче

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В эти минуты идёт финальный матч Кубка Короля, в котором встречаются «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра проходит на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Аль-Хиляля».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович.

Напомним, на стадии полуфинала Кубка Короля «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Иттихад». В свою очередь, «Аль-Наср» со счётом 3:1 победил «Аль-Халидж».

Полная трансляция матча Кубка короля Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии команды встречались дважды. В первом круге «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Во втором круге «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью со счётом 1:1.

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