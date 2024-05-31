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L'Équipe: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3 июня, но не представит его до завершения Евро

L'Équipe: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3 июня, но не представит его до завершения Евро
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Мадридский «Реал» объявит о переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в грядущий понедельник, 3 июня. Однако его презентация в качестве игрока «сливочных» состоится только после завершения Евро-2024. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Équipe.

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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