Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Пресс-служба московского «Спартака» объявила, что лучшим футболистом красно-белых в мае 2024 года был признан голкипер Александр Максименко. Вратарь набрал 52% голосов в опросе болельщиков.

«Александр Максименко – игрок месяца второй раз подряд!

Наш вратарь набрал 52% ваших голосов! Поздравляем Сашу ещё с одной наградой», — написала пресс-служба «Спартака».

Отметим, что в апрельском опросе Максименко также набрал 52% голосов болельщиков, став игроком месяца в команде.

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В прошедшем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 29 матчей во всех турнирах.