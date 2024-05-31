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Семшов: основная проблема ЦСКА не в тренере

Семшов: основная проблема ЦСКА не в тренере
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном увольнении Владимира Федотова из ЦСКА.

«Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

Ранее стало известно, когда московский ЦСКА примет решение по будущему главного тренера команды Владимира Федотова.

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