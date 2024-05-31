Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матиас Перес — лидер нынешнего сезона РПЛ по отборам, перехватам и заблокированным ударам

25-летний центральный защитник «Оренбурга» Матиас Перес стал лидером нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по отборам, перехватам и заблокированным ударам. Об этом сообщает Opta Sports.

По данным источника, в нынешнем сезоне аргентинский защитник совершил 79 отборов. Его ближайшим преследователем является опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос — 71 отбор.

Перес совершил 43 перехвата, что на два больше, чем у защитника «Рубина» Алексея Грицаенко.

Также футболист «Оренбурга» заблокировал 32 удара, обогнав игрока «Локомотива» Евгения Морозова, идущего по этому показателю на втором месте.

В нынешнем сезоне Перес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: