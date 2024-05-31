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Источник: «Ростов» составил шорт-лист из трёх вратарей

Источник: «Ростов» составил шорт-лист из трёх вратарей
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«Ростов» в предстоящее трансферное окно собирается усилить вратарскую позицию. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, ростовчане рассматривают кандидатуры трёх вратарей. Первый — голкипер болгарского «Ботева» Хидает Ханкич, привлекающийся в сборную Боснии. В текущем чемпионате Болгарии он сыграл 19 матчей (16 пропущенных голов, девять «сухих» матчей). Второй — голкипер душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, вратарь сборной Таджикистана, родившийся в Нижнем Новгороде. Ятимов в текущем сезоне сыграл в семи матчах в чемпионате (четыре пропущенных гола, три «сухих» матча). Третий — голкипер «Чайки» Богдан Москвичев, игрок молодёжной сборной России. Принадлежит «Зениту», в текущем сезоне сыграл 11 матчей (14 пропущенных голов, четыре «сухих» матча). Вероятность того, что клуб приобретёт как минимум двоих из этого списка, достаточно велика. Отмечается, что ясность наступит на следующей неделе.

Напомним, по окончании прошлого чемпионата истекли контракты у вратарей Сергея Песьякова и Никиты Медведева, которые покинули стан ростовчан.

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