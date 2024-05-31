«Бавария» возобновила переговоры с Дэвисом, предложив ему зарплату до € 14 млн — Sky Sport

«Бавария» возобновила переговорный процесс с 23-летним левым защитником Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По информации источника, катализатором к возобновлению переговоров стало желание нового главного тренера «Баварии» Венсана Компани сохранить канадского футболиста в команде. Мюнхенский клуб предлагает Дэвису контракт, рассчитанный до 2029 года с зарплатой в € 13-14 млн плюс бонусы. Однако защитник запрашивает оклад в размере € 20 млн в год.

Подчёркивается, что мадридский «Реал» по-прежнему проявляет интерес к игроку, однако не направлял официального предложения по нему.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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