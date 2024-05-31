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Терзич: «Боруссия» в финале ЛЧ не просто для того, чтобы «Реал» выиграл очередной трофей

Терзич: «Боруссия» в финале ЛЧ не просто для того, чтобы «Реал» выиграл очередной трофей
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался относительно грядущего финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с мадридским «Реалом». Встреча состоится завтра, 1 июня.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не были фаворитами ни в матче с «Атлетико», ни в матче с «ПСЖ». Завтра мы будем играть в финале не просто для того, чтобы «Реал» взял очередной трофей. Финал существует не только для того, чтобы участвовать в нём, но и для того, чтобы побеждать в нём», — приводит слова Терзича пресс-служба «шмелей» в соцсети Х (ранее Twitter).

Данная встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (4:3 по сумме двух матчей). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (2:0 по сумме двух матчей).

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