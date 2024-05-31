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Пети: «Арсенал» — команда хороших неудачников, через 10 лет о ней никто не вспомнит

Пети: «Арсенал» — команда хороших неудачников, через 10 лет о ней никто не вспомнит
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Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети оценил нынешний сезон «канониров».

«Я очень доволен работой Артеты, его сезоном, несмотря на потерю титула в последнем туре.

Я не могу сравнивать наши поколения по причине того, что нужно сравнить всё, что только можно. Например, запомнят ли эту команду «Арсенала» через 10 лет. Часто бывают «прекрасные неудачники», и этот «Арсенал» — хорошие неудачники. Однако я бы предпочёл, чтобы они были хорошими победителями.

В качестве доказательства можно привести «Сити», который только что выиграл четвёртый титул за четыре сезона. Это событие историческое. Мы будем помнить их как, вероятно, лучшую команду, которая когда-либо была в Премьер-лиге. Так что через 20, 30, 50 лет люди будут помнить их за это достижение. Несмотря на то что «Арсенал» провёл отличный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит», — приводит слова Пети GFFN.

Напомним, по итогам нынешнего сезона АПЛ «Арсенал» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

Сотрудники «Арсенала» репетируют празднование чемпионства в АПЛ:

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