Боков: в сезоне ЦСКА трясло то в одну, то в другую сторону

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможную смену главного тренера в армейской команде.

«Нужна ли ЦСКА смена тренера для встряски? Да чего для встряски-то? Уже навстряхивались. В сезоне трясло то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что ЦСКА скоропалительных решений никогда не принимает. Это будет осознанное решение, причём всего клуба, вместе с президентом», – приводит слова Бокова «Спорт день за днём».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что московский ЦСКА предложил контракт бывшему главному тренеру столичного «Локомотива» Марко Николичу. Подписание контракта с ним будет зависеть от решения по будущему Владимира Федотова в клубе.

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.