«Аль-Хиляль» выиграл Кубок Короля, победив «Аль-Наср» в серии пенальти

Завершился финальный матч Кубка Короля, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В дополнительных экстра-таймах команды также не выявили победителя, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Аль-Хиляль» (5:4).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Насра» Айман Яхья. На 56-й минуте прямую красную карточку получил вратарь гостей Давид Оспина. На 87-й минуте с поля также был удалён защитник хозяев Али Аль-Булайхи. На 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали.

Полная трансляция матча Кубка короля Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko

На стадии полуфинала Кубка Короля «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Иттихад». В свою очередь, «Аль-Наср» со счётом 3:1 победил «Аль-Халидж».

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии команды встречались дважды. В первом круге «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Во втором круге «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью со счётом 1:1.

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