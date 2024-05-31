Сарри может стать новым тренером греческого «Панатинаикоса» — Ди Марцио

Бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри получил выгодное предложение от греческого «Панатинаикоса». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 65-летний тренер взял время на то, чтобы подумать над этим предложением.

По итогам нынешнего сезона чемпионата Греции «Панатинаикос» набрал 72 очка и занял четвёртое место, отстав от лидирующего ПАОКа на восемь очков.

Последним местом работы Сарри был римский «Лацио», который он тренировал с лета 2021 года по март 2024 года. За этот период под руководством итальянского специалиста «орлы» провели 137 матчей во всех турнирах, в которых они 65 раз победили, 30 раз сыграли вничью и 42 раза потерпели поражение.

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