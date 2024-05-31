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Матч с «Реалом» может стать последним для Хуммельса в составе «Боруссии» — Патрик Бергер

Матч с «Реалом» может стать последним для Хуммельса в составе «Боруссии» — Патрик Бергер
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Финальный матч Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом», вероятно, станет последним для 35-летнего центрального защитника «шмелей» Матса Хуммельса. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает BVB Newsblog со ссылкой на авторитетного журналиста Патрика Бергера.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в услугах немецкого защитника заинтересован «Милан».

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2009 по 2016 год и с 2019-го по текущий момент.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (4:3 по сумме двух матчей). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (2:0 по сумме двух матчей).

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