Агент Фернандеса: неправда, что Марио думал о завершении карьеры

Жорже Машаду, агент бразильского защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, прокомментировал слухи о том, что его клиент мог завершить карьеру.

«Это неправда, что Марио думал о завершении карьеры, таких мыслей не было, он сразу знал, что в следующем сезоне будет играть за «Зенит», и, надеюсь, сыграет больше матчей», — приводит слова Машаду «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, к «Зениту» 33-летний Марио Фернандес присоединился летом 2023 года. Бразилец с российским паспортом подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на 12 месяцев. Ранее в России футболист выступал в составе московского ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Фернандес провёл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 млн.