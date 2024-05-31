Анчелотти: победы «Реала» на последних минутах — это не случайность

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, откуда у «сливочных» взялся характер, благодаря которому они периодически вырывают победы на последних минутах матча.

«Сложный вопрос. Всё зависит от обстоятельств. Но в этом клубе есть что-то особенное. Это не может быть случайностью. Возможно, дело в истории, традициях, качестве. Я не знаю точно, но это случалось много раз, а значит, это не случайность», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, к 88-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» подопечные Анчелотти проигрывали со счётом 0:1, однако одержали итоговую победу со счётом 2:1.

Завтра, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

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