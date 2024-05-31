Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти: победы «Реала» на последних минутах — это не случайность

Анчелотти: победы «Реала» на последних минутах — это не случайность
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, откуда у «сливочных» взялся характер, благодаря которому они периодически вырывают победы на последних минутах матча.

«Сложный вопрос. Всё зависит от обстоятельств. Но в этом клубе есть что-то особенное. Это не может быть случайностью. Возможно, дело в истории, традициях, качестве. Я не знаю точно, но это случалось много раз, а значит, это не случайность», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, к 88-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» подопечные Анчелотти проигрывали со счётом 0:1, однако одержали итоговую победу со счётом 2:1.

Завтра, 1 июня, в финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Анчелотти ответил на вопрос о будущем Родриго в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android