Стало известно, когда ФК «Оренбург» вернётся из отпуска

Футболисты ФК «Оренбург», которые в настоящий момент находятся в отпуске, 14 июня соберутся в Москве для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 июня команда вылетит в Турцию на предсезонные сборы.

Первый сбор сбор пройдёт в Топуке — с 16 по 27 июня. В ходе него «Оренбург» проведёт три контрольные встречи. Второй сбор будет проведён в Болу. Он состоится с 1 по 11 июля. Запланировано также три контрольные встречи.

Отмечается, что между сборами команда получит три выходных дня без возвращения в Россию. После завершения сборов 11 июля команда вернётся в Россию, а 14 июля приступит к тренировкам на стадионе «Газовик».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Оренбург» набрал 31 очко. Он занял 12-е место в турнирной таблице.