Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда ФК «Оренбург» вернётся из отпуска

Стало известно, когда ФК «Оренбург» вернётся из отпуска
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты ФК «Оренбург», которые в настоящий момент находятся в отпуске, 14 июня соберутся в Москве для прохождения медицинского осмотра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 июня команда вылетит в Турцию на предсезонные сборы.

Первый сбор сбор пройдёт в Топуке — с 16 по 27 июня. В ходе него «Оренбург» проведёт три контрольные встречи. Второй сбор будет проведён в Болу. Он состоится с 1 по 11 июля. Запланировано также три контрольные встречи.

Отмечается, что между сборами команда получит три выходных дня без возвращения в Россию. После завершения сборов 11 июля команда вернётся в Россию, а 14 июля приступит к тренировкам на стадионе «Газовик».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу «Оренбург» набрал 31 очко. Он занял 12-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Спортдир «Оренбурга» Андреев оценил работу Деограсии на посту главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android