Ривалдо: Мбаппе нужно будет доказать, что он заслуживает играть в старте «Реала»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо ответил на вопрос, может ли приход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» негативным образом повлиять на положение вингеров Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса в клубе.

«Я думаю, что ни Родриго, ни Винисиус не пострадают от прихода Мбаппе в «Реал». Давление скорее оказывается на Мбаппе, который присоединится к команде, которая, вероятно, выиграет Лигу чемпионов, то есть титул, которого он ещё не завоёвывал. Если «Реал» выиграет данный титул, то отчасти благодаря Родриго и Винисиусу. Исходя из этого, хоть Килиан и великий игрок, ему нужно будет доказать, что он заслуживает играть в стартовом составе и котироваться выше тех, кто проделал отличную работу и завоевал трофеи, которых нет у Мбаппе», — приводит слова Ривалдо AS.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за прихода Мбаппе.

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо: