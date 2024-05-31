Файзуллаев: не думаю, что состав ЦСКА чем-то уступает составу «Зенита»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев считает, что состав армейцев не уступает составу петербургского «Зенита».

«Состав ЦСКА чем-то уступает составу «Зенита»? Не думаю, что чем-то уступает. У нас тоже собраны качественные игроки. Если летом ещё усилимся, то будем бороться», – приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали титул в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. ЦСКА (48 очков) финишировал шестым.

Напомним, в минувшем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.