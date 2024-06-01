Агкацев: можно только гадать, чем бы закончил «Краснодар», не случись увольнения Ивича

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, как бы команда закончила прошлый сезон в РПЛ, не случись в марте увольнения Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Я не знаю, как бы мы закончили. Можно только гадать. И никто не знает. Тем более я бы не сказал, что что-то кардинально поменялось после смены тренера. По крайней мере, для меня как вратаря. Мы как раньше играли через розыгрыш мяча, так и продолжили это делать с приходом Мусаева. Конечно, где-то в деталях каждый специалист привносит что-то своё — свои требования, свои идеи. Но такого, чтобы прям какие-то ощутимые изменения произошли, не могу сказать», – приводит слова Агкацева «Известия».

По ходу прошлого сезона Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год.

Напомним, по итогам сезона в чемпионате России по футболу обладателем золотых медалей стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице РПЛ занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.