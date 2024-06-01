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Агент Чистякова: Дима любит «Зенит»

Агент Чистякова: Дима любит «Зенит»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

«Сейчас Дмитрий в отпуске, а у «Зенита» ещё одна игра. Пока я не общался с руководством клуба. То, что вижу я, думаю, мало кого волнует. Главное, чтобы «Зенит» видел его перспективы. Дима любит «Зенит», поэтому, думаю, у него есть желание остаться в «Зените» прежде всего. Если он будет нужен, то, конечно, такой приоритет», — приводит слова Талаева «РИА Новости Спорт».

В январе текущего года Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды. По итогам сезона сочинский клуб вылетел из Российской Премьер-Лиги (РПЛ), после чего объявил о возвращении Чистякова в «Зенит».

Чистякову 30 лет. В составе петербургского клуба он стал четырёхкратным чемпионом страны и трёхкратным обладателем Суперкубка России. В активе футболиста четыре матча за сборную России.

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