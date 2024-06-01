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Защитник Скворцов: ещё не знаю, останусь ли в «Химках»

Защитник Скворцов: ещё не знаю, останусь ли в «Химках»
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Защитник подмосковных «Химок» Лев Скворцов ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Игрок сообщил, что пока не знает, останется ли он в команде.

«Ещё не знаю, останусь ли в «Химках». Сейчас ведутся переговоры, дальше видно будет. Есть ли варианты? Лучше с агентом разговаривать. Официально мой контракт уже закончился, но там есть различные опции, он может продлиться при определённых условиях. Мы уже разговаривали, пока не знаю, что будет», — сказал Скворцов Metaratings.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего казахстанца 17 матчей во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 300 тыс.

Напомним, «Химки» по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги заняли первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. Команда вышла в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

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