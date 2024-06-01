«Юнайтед» активизировал интерес к Брэнтуэйту на фоне финансовых проблем «Эвертона» — Sun

«Манчестер Юнайтед» активизировал интерес к 21-летнему центральному защитнику «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту по причине того, что нынешним летом «ириски» могут выставить на продажу всех звёзд своей команды для того, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «Эвертона» не хочет допускать нарушений экономических правил АПЛ, поскольку они могут быть вновь лишены очков в турнирной таблице.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» видит в Брэнтуэйте замену центральному защитнику Рафаэлю Варану.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Болельщики «Эвертона» троллят «Ливерпуль»: