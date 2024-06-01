«ПСЖ» и Кварацхелия договорились об условиях личного контракта игрока — L'Équipe

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия и «ПСЖ» достигли соглашения о личном контракте грузинского футболиста. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, «ПСЖ» оценивает стоимость футболиста в € 60 млн. Не исключается, что сделка с «Наполи» будет включать в себя предложение не только деньги, но и других игроков.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

Кварацхелия празднует выход в финальную часть Евро: