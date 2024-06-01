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Роналду плакал на протяжении нескольких минут после поражения в Кубке Короля

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал после поражения команды в финале саудовского Кубка Короля с «Аль-Хилялем» (1:1, 5:4 пен.)

Фото: Кадр из трансляции Canal+

Фото: Кадр из трансляции Canal+

После финального свистка 39-летний футболист лёг на газон и начал плакать. Роналду пытались поддержать партнёры по команде и сотрудники клуба.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий «Аль-Насра» Айман Яхья. На 56-й минуте прямую красную карточку получил вратарь гостей Давид Оспина. На 87-й минуте с поля также был удалён защитник хозяев Али Аль-Булайхи. На 90-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали.

На стадии полуфинала Кубка Короля «Аль-Хиляль» со счётом 2:1 обыграл «Аль-Иттихад». В свою очередь, «Аль-Наср» со счётом 3:1 победил «Аль-Халидж».

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