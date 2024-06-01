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Снейдер подтвердил информацию о том, что Моуринью возглавит «Фенербахче»

Снейдер подтвердил информацию о том, что Моуринью возглавит «Фенербахче»
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подтвердил информацию о том, что португальский специалист Жозе Моуринью возглавит «Фенербахче».

«Я говорил с ним сегодня утром, он подтвердил, что перейдёт в «Фенербахче». Учитывая моё прошлое в «Галатасарае», видеться теперь будет сложнее», — приводит слова Calciomercato.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

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