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Анчелотти отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»

Анчелотти отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение испанского специалиста Хави из «Барселоны».

«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймёт, что это часть работы. Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в «Наполи», в «Баварии», в «Челси». Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для «Барселоны», – приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

24 мая пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2021 года и завоевал с командой два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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