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Уругвай (ж) — Россия (ж), результат матча 1 июня, счет 1:1, товарищеский матч

Женская сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Уругваем
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В ночь с 31 мая на 1 июня мск на поле стадиона «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео состоялся товарищеский матч между женскими сборными России и Уругвая. Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

Футболистки Уругвая открыли счёт на 35-й минуте игры. На 54-й минуте ответный мяч сборной России забила Медея Жаркова, которая реализовала пенальти, назначенный за нарушение правил в штрафной площадке хозяев поля против Натальи Машиной.

Этот матч стал для женской сборной России первым на учебно-тренировочном сборе в Монтевидео, который проходит с 25 мая по 6 июня. Вторая товарищеская игра состоится в ночь с 3 на 4 июня мск, соперником нашей национальной команды в ней также будет сборная Уругвая.

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