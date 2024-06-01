Женская сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Уругваем

В ночь с 31 мая на 1 июня мск на поле стадиона «Сентенарио» в столице Уругвая Монтевидео состоялся товарищеский матч между женскими сборными России и Уругвая. Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1.

Футболистки Уругвая открыли счёт на 35-й минуте игры. На 54-й минуте ответный мяч сборной России забила Медея Жаркова, которая реализовала пенальти, назначенный за нарушение правил в штрафной площадке хозяев поля против Натальи Машиной.

Этот матч стал для женской сборной России первым на учебно-тренировочном сборе в Монтевидео, который проходит с 25 мая по 6 июня. Вторая товарищеская игра состоится в ночь с 3 на 4 июня мск, соперником нашей национальной команды в ней также будет сборная Уругвая.