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Игорь Колыванов оценил возможные перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Игорь Колыванов оценил возможные перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал вероятный переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

«Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто.

В каком случае Матвей станет первым номером? Если пропускать не будет, когда будет играть. Шанс ему точно представится», — сказал Колыванов в эфире программы «Центральный круг».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.

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