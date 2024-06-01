Кака отреагировал на вероятное назначение Моуринью в «Фенербахче»

Экс-футболист мадридского «Реала» Кака высказался о возможной работе португальского наставника Жозе Моуринью в турецком «Фенербахче».

«Я работал с Жозе в «Реале» на протяжении трёх лет. Он потрясающий тренер, жёсткий, всегда хочет побеждать. Я желаю ему удачи в «Фенербахче», – приводит слова Кака Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

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