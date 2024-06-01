Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кака отреагировал на вероятное назначение Моуринью в «Фенербахче»

Кака отреагировал на вероятное назначение Моуринью в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист мадридского «Реала» Кака высказался о возможной работе португальского наставника Жозе Моуринью в турецком «Фенербахче».

«Я работал с Жозе в «Реале» на протяжении трёх лет. Он потрясающий тренер, жёсткий, всегда хочет побеждать. Я желаю ему удачи в «Фенербахче», – приводит слова Кака Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Стал известен клуб, который возглавит Моуринью в следующем сезоне
Истории
Стал известен клуб, который возглавит Моуринью в следующем сезоне

Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android