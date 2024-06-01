Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Матс Хуммельс

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может покинуть немецкую команду и продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает журналист Патрик Бергер в соцсетях, интерес к 35-летнему футболисту проявляет «Милан».

Напомним, в нынешнем сезоне Хуммельс принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с клубом заканчивается в июле 2024 года.

Сегодня, 1 июня, «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом» на «Уэмбли» в финале Лиги чемпионов. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» оказались сильнее «Баварии» (4:3 по сумме двух матчей). На этой же стадии «Боруссия» выбила «ПСЖ» (2:0 по сумме двух матчей).

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