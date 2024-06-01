Осимхен может перейти в «Арсенал», Артета лично заинтересован в игроке

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть итальянский клуб и продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях, в числе претендентов на Осимхена фигурирует лондонский «Арсенал». Официальные переговоры пока не ведутся, однако наставник «канониров» Микель Артета высоко оценивает способности 25-летнего футболиста. Отмечается, что сам форвард заинтересован в переходе.

Напомним, в нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена: