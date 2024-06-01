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В «Аль-Насре» ответили на вопрос по будущему Криштиану Роналду

В «Аль-Насре» ответили на вопрос по будущему Криштиану Роналду
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Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга подтверждает, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Криштиану Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее завершился финальный матч Кубка Короля, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

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