Беллингем допустил, что может быть виноват в уходе Крооса

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал решение одноклубника Тони Крооса завершить карьеру.

«Я весь год умолял Тони остаться. Думаю, это надоело ему до такой степени, что он решил уйти. Надеюсь, меня не будут обвинять в этом», – приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсетях.

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34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

По итогам сезона испанской Примеры первое место занял мадридский «Реал», который завоевал свой 36-й титул чемпиона страны. «Сливочные» записали на свой счёт 95 очков за 38 туров.