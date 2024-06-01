Президент «Галатасарая» признался, что мечтает подписать звезду «Барселоны»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек назвал свой трансфер мечты.

«Нам нужно приобрести примерно трёх игроков перед новым розыгрышем Лиги чемпионов. Возможно, пришло время попытаться осуществить трансфер моей мечты – я имею в виду Илкая Гюндогана», – приводит слова Озбека Football Espana.

В минувшем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Немец сумел записать в свой актив пять голов и 13 результативных передач. Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буэра» и «Бохума». Потом перебрался в «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Летом 2023 года Гюндоган перешёл в стан «Барселоны».

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