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Президент «Галатасарая» признался, что мечтает подписать звезду «Барселоны»

Президент «Галатасарая» признался, что мечтает подписать звезду «Барселоны»
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Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек назвал свой трансфер мечты.

«Нам нужно приобрести примерно трёх игроков перед новым розыгрышем Лиги чемпионов. Возможно, пришло время попытаться осуществить трансфер моей мечты – я имею в виду Илкая Гюндогана», – приводит слова Озбека Football Espana.

В минувшем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Немец сумел записать в свой актив пять голов и 13 результативных передач. Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буэра» и «Бохума». Потом перебрался в «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Летом 2023 года Гюндоган перешёл в стан «Барселоны».

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