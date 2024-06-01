Александр Кержаков обратился к болельщикам «Кайрата» перед дебютным матчем во главе клуба

Новый главный тренер алматинского «Кайрата» Александр Кержаков обратился к болельщикам команды на казахском языке перед домашним матчем 10-го тура чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтёром».

«Привет, жёлто-чёрные! В воскресенье в 19:00 (в 17:00 мск — прим. «Чемпионата») приглашаю всех на матч против «Шахтёра». Ваша поддержка для нас важна! До встречи на стадионе. Вперёд, «Кайрат»! — приводят слова Кержакова социальные сети «Кайрата».

29 мая стало официально известно, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алматинский «Кайрат». Первый матч под его руководством жёлто-чёрные проведут на своём поле с «Шахтёром» из Караганды, игра 10-го тура КПЛ состоится 2 июня в 17:00 мск.