Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков обратился к болельщикам «Кайрата» перед дебютным матчем во главе клуба

Александр Кержаков обратился к болельщикам «Кайрата» перед дебютным матчем во главе клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер алматинского «Кайрата» Александр Кержаков обратился к болельщикам команды на казахском языке перед домашним матчем 10-го тура чемпионата Казахстана с карагандинским «Шахтёром».

Казахстан - Премьер-лига . 10-й тур
02 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата
Не начался
Шахтёр Крг
Караганда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Привет, жёлто-чёрные! В воскресенье в 19:00 (в 17:00 мск — прим. «Чемпионата») приглашаю всех на матч против «Шахтёра». Ваша поддержка для нас важна! До встречи на стадионе. Вперёд, «Кайрат»! — приводят слова Кержакова социальные сети «Кайрата».

29 мая стало официально известно, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алматинский «Кайрат». Первый матч под его руководством жёлто-чёрные проведут на своём поле с «Шахтёром» из Караганды, игра 10-го тура КПЛ состоится 2 июня в 17:00 мск.

Материалы по теме
Александр Кержаков назначен главным тренером «Кайрата»
Календарь КПЛ
Турнирная таблица КПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android