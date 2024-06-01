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Спаллетти назвал капитана сборной Италии перед Евро-2024

Спаллетти назвал капитана сборной Италии перед Евро-2024
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о капитане «скуадра адзурры».

«Капитаном остаётся Доннарумма, дальше будем оценивать день за днем. Пока это Доннарумма”, — приводит слова Спаллетти Football Italia.

25-летний голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма провёл за национальную команду Италии 61 матч, 27 из которых — «на ноль», и пропустил в них 49 голов. Вратарь дебютировал за «скуадра адзурру» в сентябре 2016 года в 17-летнем возрасте, стал в её составе чемпионом Европы по итогам Евро-2020 и дважды бронзовым призёром Лиги наций.

65-летний бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавляет сборную Италии с сентября 2023 года. Евро-2024 станет для него первым крупным турниром национальных команд в тренерской карьере.

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