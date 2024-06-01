Джоб Беллингем может перейти в клуб из английский Премьер-лиги

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем является приоритетной трансферной целью «Кристал Пэлас», сообщает The Athletic.

По информации источника, 18-летнего футболиста хочет в команду лично главный тренер Оливер Гласнер. Также за Беллингема-младшего могут вступить в борьбу и другие клубы АПЛ, в частности, предметный интерес есть у «Брентфорда».

Ранее сообщали от желании «Боруссии» (Дортмунд) подписать 18-летнего полузащитника.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Джоба в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 47 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186