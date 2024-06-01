Анчелотти – о «Золотом мяче»: этот сезон – это битва между Винисиусом и Беллингемом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о том, кто является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
«Этот сезон – это битва между Винисиусом и Джудом Беллингемом. Посмотрим, что будет в финале Лиги чемпионов, на чемпионате Европы и Кубке Америки.
У Винисиуса есть возможности. У Беллингема тоже», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito.
В сезоне-2023/24 23-летний бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор сыграл 38 матчей в составе «сливочных», забил 23 гола и отдал 9 ассистов.
20-летний англичанин Беллингем в составе «королевского клуба» сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.
1 июня в 22.00 состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сыграет против «Боруссии» Дортмунд.
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