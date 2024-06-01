Родриго де Пауль рассказал о своём будущем в мадридском «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль рассказал о своём будущем в команде.

«Я буду в «Атлетико» в следующем сезоне, я в восторге от клуба. Он оказал мне большое доверие, так что да, я буду здесь в следующем году», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

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30-летний футболист перешёл в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает аргентинца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Де Пауль сыграл 48 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач.

По итогам сезона-2023/2024 «Атлетико» занял четвёртое место в Ла Лиге с 76 очками. Досрочным чемпионом стал «Реал» (95 очков).

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